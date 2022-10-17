Актуальна карта війни від Британії: яка ситуація на фронтах
Українські військові продовжують наступальні операції на двох напрямках – у південних та східних регіонах. Тим часом росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ під Донецьком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.
За даними карти, Збройні сили України проводять наступальні операції у Херсонській та Харківській областях. Атаки українських військових продовжуються на п'яти ділянках. На півдні наші бійці намагаються просуватися вздовж правого берега Дніпра, а на сході – по лінії річки Оскол.
Крім того, українська армія завдає високоточних ударів по скупченню ворога та скаладам БК росіян.
Водночас окупаційні війська намагаються просунутися біля Донецька, а саме - у бік населеного пункту Бахмут.
Нагадаємо, за даними ISW, плани президента РФ Володимира Путіна щодо захоплення України навряд чи зміняться незалежно від того, чи станеться припинення вогню чи якесь інше врегулювання. Україна має повернути певні райони, щоб забезпечити свою довгострокову безпеку та економічну життєздатність.
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