Актуальна карта бойових дій від британської розвідки: де просуваються ЗСУ

Українські військові продовжують свій наступ на півдні та на сході країни. При цьому окупанти намагаються атакувати у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій від британської розвідки.
За даними карти, на сході українські військові зосередили свої наступальні сили на півдні від Лиману у Донецькій області та на сході Харківської області. При цьому росіяни намагаються продовжити окупацію поблизу селища Піски.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські війська продовжують свій поступ у Луганській області, вони увійшли до села Стельмахівка.
Також ми писали, що 9 жовтня українські військові ліквідували ще 370 російських окупантів.
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