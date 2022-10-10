RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Актуальная карта боевых действий от британской разведки: где продвигаются ВСУ

Фото: обнародована актуальная карта боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают свое наступление на юге и на востоке страны. При этом оккупанты пытаются атаковать в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий от британской разведки.

По данным карты, на востоке украинские военные сосредоточили свои наступательные силы на юге от Лимана в Донецкой области и на востоке Харьковской области. При этом россияне пытаются продолжить оккупацию вблизи поселка Пески.

В это же время на юге страны наступают только бойцы Вооруженных сил Украины. Они пытаются продвинуться на юго-востоке Николаевской области и продолжают штурмы на севере Херсонской области. При этом вражеские войска намерены удерживать оккупированные территории.

Напомним, ранее стало известно, что украинские войска продолжают свое продвижение в Луганской области, они вошли в село Стельмаховка.

Также мы писали, что 9 октября украинские военные ликвидировали еще 370 российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины