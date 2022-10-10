Актуальная карта боевых действий от британской разведки: где продвигаются ВСУ

Украинские военные продолжают свое наступление на юге и на востоке страны. При этом оккупанты пытаются атаковать в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий от британской разведки.
По данным карты, на востоке украинские военные сосредоточили свои наступательные силы на юге от Лимана в Донецкой области и на востоке Харьковской области. При этом россияне пытаются продолжить оккупацию вблизи поселка Пески.
Напомним, ранее стало известно, что украинские войска продолжают свое продвижение в Луганской области, они вошли в село Стельмаховка.
Также мы писали, что 9 октября украинские военные ликвидировали еще 370 российских оккупантов.
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