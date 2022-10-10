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ЗСУ наступають у Луганській області, а росіяни штурмують біля Бахмута: карти боїв на ранок

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Україна, Понеділок 10 жовтня 2022 09:49
ЗСУ наступають у Луганській області, а росіяни штурмують біля Бахмута: карти боїв на ранок Фото: ЗСУ відбивають атаки поблизу Бахмута та у Харкіській області (facebook_com_MinistryofDefence_UA)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують атаки на сході та півдні нашої країни. Проте російські окупанти посилюють штурми в районі Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інститут вивчення війни (ISW).

Лінія Оскіл - Кремінна

Українські сили продовжили просування на схід від річки Оскіл у напрямку Луганської області та увійшли до села Стельмахівки. Населений пункт знаходиться за 18 км на захід від Сватового.

Російські війська безуспішно атакували Бурдаки на кордоні Харківської області та Росії та Терни на північний схід від Лиману.

ЗСУ наступають у Луганській області, а росіяни штурмують біля Бахмута: карти боїв на ранок

Донбас

Російські війська значно посилили штурми поблизу Бахмута Донецької області. За минулу добу ЗСУ відбили щонайменше 30 атак ворог у районі Бахмута та Авдіївки.

Російські війська розпочали невдалий штурм на південний захід від міста Донецьк.

ЗСУ наступають у Луганській області, а росіяни штурмують біля Бахмута: карти боїв на ранок

Південь

Український наступ на цій ділянці фронту продовжується, хоч і уповільнився. Проте окупанти у Херсонській області посилюють оборону.

Російські війська продовжували обстрілювати щойно звільнені населені пункти на півночі Херсонської області з артилерії, РСЗВ та авіації.

ЗСУ наступають у Луганській області, а росіяни штурмують біля Бахмута: карти боїв на ранок

Нагадаємо, за словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, ЗСУ звільнили село Стельмахівка.

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