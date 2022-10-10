Актуальна карта бойових дій від британської розвідки: де просуваються ЗСУ

Українські військові продовжують свій наступ на півдні та на сході країни. При цьому окупанти намагаються атакувати у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій від британської розвідки.

За даними карти, на сході українські військові зосередили свої наступальні сили на півдні від Лиману у Донецькій області та на сході Харківської області. При цьому росіяни намагаються продовжити окупацію поблизу селища Піски.

Водночас на півдні країни наступають лише бійці Збройних сил України. Вони намагаються просунутися на південному сході Миколаївської області та продовжують штурми на півночі Херсонської області. При цьому ворожі війська мають намір утримувати окуповані території.