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Актуальная карта боевых действий от британской разведки: где продвигаются ВСУ

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Украина, Понедельник 10 октября 2022 16:42
Актуальная карта боевых действий от британской разведки: где продвигаются ВСУ Фото: обнародована актуальная карта боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают свое наступление на юге и на востоке страны. При этом оккупанты пытаются атаковать в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий от британской разведки.

По данным карты, на востоке украинские военные сосредоточили свои наступательные силы на юге от Лимана в Донецкой области и на востоке Харьковской области. При этом россияне пытаются продолжить оккупацию вблизи поселка Пески.

Актуальная карта боевых действий от британской разведки: где продвигаются ВСУВ это же время на юге страны наступают только бойцы Вооруженных сил Украины. Они пытаются продвинуться на юго-востоке Николаевской области и продолжают штурмы на севере Херсонской области. При этом вражеские войска намерены удерживать оккупированные территории.

Напомним, ранее стало известно, что украинские войска продолжают свое продвижение в Луганской области, они вошли в село Стельмаховка.

Также мы писали, что 9 октября украинские военные ликвидировали еще 370 российских оккупантов.

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