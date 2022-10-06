Актуальна карта бойових дій від британської розвідки: які зміни на фронтах

Українські війська продовжують контрнаступальні дії на кількох напрямках. Тим часом росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану Міністерством оборони Британії у Twitter .

За даними британської карти, українські бійці проводять наступальні операції на Луганському та Херсонському напрямках. Успіхи Збройних сил особливо помітні на підходах до Кремінної та вздовж правого берега Дніпра в Херсонській області.

Російські війська, у свою чергу, практично на всіх напрямках стоять в обороні. Лише у районі Бахмута окупанти намагаються зламати українську оборону.