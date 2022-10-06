Актуальная карта боевых действий от британской разведки: какие изменения на фронтах

Украинские войска продолжают контрнаступательные действия на нескольких направлениях. Тем временем россияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную Министерством обороны Британии в Twitter.
Согласно данным британской карты, украинские бойцы проводят наступательные операции на Луганском и Херсонском направлениях. Успехи Вооруженных сил особо заметны на подходах к Кременной и вдоль правого берега Днепра в Херсонской области.
Российские войска в свою очередь практически на всех направлениях стоят в обороне. Лишь в районе Бахмута оккупанты пытаются сломить украинскую оборону.
Напомним, что в Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины продолжают свое контрнаступление. Россияне отступают и пытаются где-нибудь закрепиться.
Вчера украинские войска освободили три села в Херсонской области - Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.