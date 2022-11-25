Актуальна карта боїв в Україні від британської розвідки: яка ситуація на фронті

За даними британської розвідки, окупанти атакують позиції українських сил у районі Бахмута (Донецька область), а також біля Сватового та Кремінної (Луганська область). На цих ділянках фронту продовжуються запеклі бої. Однак через погодні умови не одна із сторін не може значно просунутися вперед.

Ситуація на південному фронті – стабільна. Збройні сили України продовжують контролювати раніше звільнені населені пункти на Херсонщині.

На Запорізькому напрямі змін також немає.