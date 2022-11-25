Актуальная карта боев в Украине от британской разведки: какова ситуация на фронте

Согласно данным британской разведки, оккупанты атакуют позиции украинских сил в районе Бахмута (Донецкая область), а также возле Сватово и Кременной (Луганская область). На этих участках фронта продолжаются ожесточенные бои. Однако из-за погодных условий не одно из сторон не может значительно продвинуться вперед.

Ситуация на южном фронте - стабильная. Вооруженные силы Украины продолжают контролировать ранее освобожденные населенные пункты в Херсонской области.

На Запорожском направлении изменений также нет.