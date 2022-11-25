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Актуальна карта боїв в Україні від британської розвідки: яка ситуація на фронті

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П'ятниця 25 листопада 2022 15:39
Актуальна карта боїв в Україні від британської розвідки: яка ситуація на фронті Фото: британці опублікували актуальну карту боїв в Україні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Британська розв'язка фіксує стабілізацію ситації на фронтах. Однак росіяни продовжують робити спроби прориву на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, окупанти атакують позиції українських сил у районі Бахмута (Донецька область), а також біля Сватового та Кремінної (Луганська область). На цих ділянках фронту продовжуються запеклі бої. Однак через погодні умови не одна із сторін не може значно просунутися вперед.

Ситуація на південному фронті – стабільна. Збройні сили України продовжують контролювати раніше звільнені населені пункти на Херсонщині.

На Запорізькому напрямі змін також немає.

Актуальна карта боїв в Україні від британської розвідки: яка ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше міністр Британії Бен Уоллес заявив, що у російській армії ще є досвідчені військовослужбовці. Втім, більшість із них уже мертві.

Крім того, він закликав українців продовжувати наступ узимку з урахуванням переваг, які мають ЗСУ у підготовці, обладнанні та високій якості військових проти деморалізованих та погано підготовлених росіян.

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