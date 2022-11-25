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Актуальная карта боев в Украине от британской разведки: какова ситуация на фронте

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Пятница 25 ноября 2022 15:39
Актуальная карта боев в Украине от британской разведки: какова ситуация на фронте Фото: британцы опубликовали актуальная карта боев в Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Британская развдека фиксирует стабилизацию ситации на фронтах. Однак россияне продолжают предпринимать попытки прорыва на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, оккупанты атакуют позиции украинских сил в районе Бахмута (Донецкая область), а также возле Сватово и Кременной (Луганская область). На этих участках фронта продолжаются ожесточенные бои. Однако из-за погодных условий не одно из сторон не может значительно продвинуться вперед.

Ситуация на южном фронте - стабильная. Вооруженные силы Украины продолжают контролировать ранее освобожденные населенные пункты в Херсонской области.

На Запорожском направлении изменений также нет.

Актуальная карта боев в Украине от британской разведки: какова ситуация на фронте

Напомним, ранее министр Британии Бен Уоллес заявил, что в российской армии еще есть опытные военнослужащие. Впрочем, большинство из них уже мертвы.

Кроме того, он призвал украинцев продолжать наступление зимой с учетом преимуществ, имеющих ВСУ в подготовке, оборудовании и высоком качестве военных против деморализованных и плохо подготовленных россиян.

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Великобритания Война в Украине Российская Федерация ВСУ
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