Актуальная карта боев в Украине от британской разведки: какова ситуация на фронте

Британская развдека фиксирует стабилизацию ситации на фронтах. Однак россияне продолжают предпринимать попытки прорыва на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, оккупанты атакуют позиции украинских сил в районе Бахмута (Донецкая область), а также возле Сватово и Кременной (Луганская область). На этих участках фронта продолжаются ожесточенные бои. Однако из-за погодных условий не одно из сторон не может значительно продвинуться вперед. Ситуация на южном фронте - стабильная. Вооруженные силы Украины продолжают контролировать ранее освобожденные населенные пункты в Херсонской области. На Запорожском направлении изменений также нет.