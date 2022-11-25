Актуальная карта боев в Украине от британской разведки: какова ситуация на фронте
Британская развдека фиксирует стабилизацию ситации на фронтах. Однак россияне продолжают предпринимать попытки прорыва на Донецком направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.
Согласно данным британской разведки, оккупанты атакуют позиции украинских сил в районе Бахмута (Донецкая область), а также возле Сватово и Кременной (Луганская область). На этих участках фронта продолжаются ожесточенные бои. Однако из-за погодных условий не одно из сторон не может значительно продвинуться вперед.
Ситуация на южном фронте - стабильная. Вооруженные силы Украины продолжают контролировать ранее освобожденные населенные пункты в Херсонской области.
На Запорожском направлении изменений также нет.
Напомним, ранее министр Британии Бен Уоллес заявил, что в российской армии еще есть опытные военнослужащие. Впрочем, большинство из них уже мертвы.
Кроме того, он призвал украинцев продолжать наступление зимой с учетом преимуществ, имеющих ВСУ в подготовке, оборудовании и высоком качестве военных против деморализованных и плохо подготовленных россиян.
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