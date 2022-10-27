Актуальна карта боїв в Україні: дані британської розвідки

За даними британської розвідки, українські війська намагаються наступати на Херсонському та Луганському напрямках. На півдні наші бійці продовжують свої атаки з боку Миколаєва, біля Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра. Тим часом на східному фланзі наступ ЗСУ розвивається на двох ділянках вздовж лінії річки Оскіл.

Російські окупаційні війська, у свою чергу, продовжують атакувати позиції українських бійців під Бахмутом.

Варто зазначити, що наступальні дії Збройних сил України сповільнилися через погодні умови.