Актуальна карта боев в Украине: данные британской разведки

Согласно данным британской разведки, украинские войска пытаются наступать на Херсонском и Луганском направлениях. На юге наши бойцы продолжают свои атаки со стороны Николаева, возле Снигиревки и вдоль правого берега Днепра. Тем временем на восточном фланге наступление ВСУ развивается на двух участках вдоль линии реки Оскол.

Российские оккупационные войска в свою очередь продолжают атаковать позиции украинских бойцов под Бахмутом.

Стоит отметить, что наступательные действия Вооруженных сил Украины замедлились из-за погодных условий.