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Актуальна карта боев в Украине: данные британской разведки

Фото: Вооруженные силы Украины продолжают наступательные операции на юге и востоке страны (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины продолжают наступательные операции на юге и востоке страны. Россияне в свою очередь пытаются продвинуться в районе Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, украинские войска пытаются наступать на Херсонском и Луганском направлениях. На юге наши бойцы продолжают свои атаки со стороны Николаева, возле Снигиревки и вдоль правого берега Днепра. Тем временем на восточном фланге наступление ВСУ развивается на двух участках вдоль линии реки Оскол.

Российские оккупационные войска в свою очередь продолжают атаковать позиции украинских бойцов под Бахмутом.

Стоит отметить, что наступательные действия Вооруженных сил Украины замедлились из-за погодных условий.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь, судя по действиям вооруженных сил, в том числе РФ, готовится к эскалации.

Кроме того, в Генштабе не исключают, что Кремль может предпринять очередные преступления против Украины и человечности в целом.

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