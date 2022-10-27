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Актуальна карта боїв в Україні: дані британської розвідки

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Четвер 27 жовтня 2022 14:02
Актуальна карта боїв в Україні: дані британської розвідки Фото: Збройні сили України продовжують наступальні операції на півдні та сході країни (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України продовжують наступальні операції на півдні та сході країни. Росіяни, у свою чергу, намагаються просунутися в районі Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, українські війська намагаються наступати на Херсонському та Луганському напрямках. На півдні наші бійці продовжують свої атаки з боку Миколаєва, біля Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра. Тим часом на східному фланзі наступ ЗСУ розвивається на двох ділянках вздовж лінії річки Оскіл.

Російські окупаційні війська, у свою чергу, продовжують атакувати позиції українських бійців під Бахмутом.

Актуальна карта боїв в Україні: дані британської розвідки

Варто зазначити, що наступальні дії Збройних сил України сповільнилися через погодні умови.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь, судячи з дій збройних сил, зокрема РФ, готується до ескалації.

Крім того, у Генштабі не виключають, що Кремль може вчинити чергові злочини проти України та людяності загалом.

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