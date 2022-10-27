Актуальна карта боев в Украине: данные британской разведки
Вооруженные силы Украины продолжают наступательные операции на юге и востоке страны. Россияне в свою очередь пытаются продвинуться в районе Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.
Согласно данным британской разведки, украинские войска пытаются наступать на Херсонском и Луганском направлениях. На юге наши бойцы продолжают свои атаки со стороны Николаева, возле Снигиревки и вдоль правого берега Днепра. Тем временем на восточном фланге наступление ВСУ развивается на двух участках вдоль линии реки Оскол.
Российские оккупационные войска в свою очередь продолжают атаковать позиции украинских бойцов под Бахмутом.
Стоит отметить, что наступательные действия Вооруженных сил Украины замедлились из-за погодных условий.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь, судя по действиям вооруженных сил, в том числе РФ, готовится к эскалации.
Кроме того, в Генштабе не исключают, что Кремль может предпринять очередные преступления против Украины и человечности в целом.
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