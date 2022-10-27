Актуальна карта боев в Украине: данные британской разведки

Фото: Вооруженные силы Украины продолжают наступательные операции на юге и востоке страны (flickr.com)

Вооруженные силы Украины продолжают наступательные операции на юге и востоке страны. Россияне в свою очередь пытаются продвинуться в районе Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.