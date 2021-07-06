Акцизным сбором на "зеленую" энергию Украина разрушает путь к интеграции в ЕС, - инвесторы

"Мы выражаем категорическое несогласие относительно введения акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что предусмотрено проектом закона № 5600, принятого 1 июля 2021 года Верховной радой в первом чтении", - подчеркивают инвесторы.

В УАВЭ отметили, что введение акцизного сбора являются фактическим снижением "зеленого" тарифа на 3,2% для существующих электростанций из возобновляемых источников энергии, что является нарушением обязательств, которые взяло правительство Украины перед инвесторами, которые развивают альтернативную энергетику в стране.

"Такие действия свидетельствуют об игнорировании действующего законодательства и обязательств перед инвесторами, принятых правительством и Верховной радой год назад. Мало того, такая инициатива повысит недоверие к органам власти, еще больше навредит инвестиционному климату в Украине и сделает невозможным привлечение средств в новые энергетические и экологические проекты", - отметили в УАВЕ.

Инвесторы призвали исключить соответствующую норму из законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600).

"Мы призываем народных депутатов Украины, председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова и комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики доработать данный проект закона и исключить положение о введении акцизного налога на реализацию электроэнергии из ВИЭ, учитывая все риски от принятия такого решения для имиджа Украины как стабильного партнера и инвестиционно привлекательной страны", - отмечается в заявлении.