Акцизним збором на "зелену" енергію Україна руйнує шлях до інтеграції в ЄС, - інвестори

"Ми висловлюємо категоричну незгоду щодо введення акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), що передбачено проектом закону № 5600, прийнятого 1 липня 2021 року Верховною радою у першому читанні", - підкреслюють інвестори.

В УАВЕ зазначили, що введення акцизного збору є фактичним зниженням "зеленого" тарифу на 3,2% для існуючих електростанцій з відновлюваних джерел енергії, що є порушенням зобов’язань, які взяв уряд України перед інвесторами, що розвивають альтернативну енергетику в країні.

"Такі дії держави свідчать про ігнорування чинного законодавства та зобов'язань перед інвесторами, прийнятих урядом та Верховною радою рік тому. Мало того, така ініціатива підвищить недовіру до органів влади, ще більше зашкодить інвестиційному клімату в Україні та унеможливить залучення коштів в нові енергетичні та екологічні проекти", - зазначили в УАВЕ.

Інвестори закликали виключити відповідну норму з законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу (№5600).

"Ми закликаємо народних депутатів України, голову Верховної ради Дмитра Разумкова та комітет з питань фінансів, податкової та митної політики доопрацювати даний проект закону та виключити положення про введення акцизного податку на реалізацію електроенергії з ВДЕ, враховуючи всі ризики від прийняття такого рішення для іміджу України як стабільного партнера та інвестиційно привабливої країни", - зазначається в заяві.