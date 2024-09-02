На акції протесту в Ізраїлі сталися сутички з поліцією, є затримані

Шосе Аялон у Тель-Авіві звільнили від протестувальників після того, як воно було заблоковане близько трьох годин. Під час акції було затримано 30 демонстрантів, в Єрусалимі затримали п'ятьох людей.

Перебуваючи на шосе, деякі протестувальники кидали на дорогу каміння, паркани, цвяхи і металеві предмети, розпалювали багаття і запускали в повітря феєрверки.

Поліція у відповідь випустила щонайменше чотири світлошумові гранати. Вони легко поранили кількох людей, а також збили з ніг члена парламенту від лейбористів Нааму Лазімі та її радника.

За словами Лазімі, "потім стався ще один вибух, який був близько і майже влучив прямо в нас". Вона додала, що поліцейський помітив це та відтягнув їх вбік, і що "дивом нічого не сталося, окрім кількох поверхневих синців".

Лазімі стверджує, що не було жодного вагання, коли гранати були кинуті "абсолютно зненацька і без будь-якого попередження".

Поліція заявляє, що під час заворушень одна з офіцерів втратила свідомість і була госпіталізована, не уточнюючи подробиць того, що сталося.

Водночас, 51-річний демонстрант отримав травми середньої тяжкості і був госпіталізований після падіння з висоти 2,5 метрів.