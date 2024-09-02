На акції протесту в Ізраїлі сталися сутички з поліцією, є затримані

У Тель-Авіві відбулася акція з вимогою укласти угоду про припинення вогню та обмін заручниками з угрупованням ХАМАС. Під час протесту сталися сутички і є затримані серед мітингувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Шосе Аялон у Тель-Авіві звільнили від протестувальників після того, як воно було заблоковане близько трьох годин. Під час акції було затримано 30 демонстрантів, в Єрусалимі затримали п'ятьох людей.
Перебуваючи на шосе, деякі протестувальники кидали на дорогу каміння, паркани, цвяхи і металеві предмети, розпалювали багаття і запускали в повітря феєрверки.
Поліція у відповідь випустила щонайменше чотири світлошумові гранати. Вони легко поранили кількох людей, а також збили з ніг члена парламенту від лейбористів Нааму Лазімі та її радника.
За словами Лазімі, "потім стався ще один вибух, який був близько і майже влучив прямо в нас". Вона додала, що поліцейський помітив це та відтягнув їх вбік, і що "дивом нічого не сталося, окрім кількох поверхневих синців".
Лазімі стверджує, що не було жодного вагання, коли гранати були кинуті "абсолютно зненацька і без будь-якого попередження".
Поліція заявляє, що під час заворушень одна з офіцерів втратила свідомість і була госпіталізована, не уточнюючи подробиць того, що сталося.
Водночас, 51-річний демонстрант отримав травми середньої тяжкості і був госпіталізований після падіння з висоти 2,5 метрів.
Днями у Секторі Газа військові армії Ізраїлю виявили у тунелях під містом Рафах тіла шести заручників, яких ХАМАС захопив у полон ще у жовтні минулого року.
Слідство виявило, що терористи вбили людей незадовго до того, як до них дісталися ізраїльські військові.
Ввечері 1 вересня в багатьох містах Ізраїлю спалахнули акції протесту, де розгнівані жителі вимагали від уряду домовитися про припинення вогню з терористами і повернути додому всіх ізраїльських заручників.
У липні ХАМАС погодився з пропозицією США розпочати переговори про звільнення ізраїльських заручників.
Однак сторони досі не змогли домовитися про фінальний варіант мирної угоди. Переговори тривають.
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