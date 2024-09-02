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На акции протеста в Израиле произошли столкновения с полицией, есть задержанные

Фото: в Тель-Авиве прошла масштабная акция протеста с просьбой освободить заложников ХАМАСа (twitter.com/pranamya_parash)
Автор: Валерий Савицкий

В Тель-Авиве прошла акция с требованием заключить соглашение о прекращении огня и обмене заложниками с группировкой ХАМАС. В ходе протеста, произошли столкновения и есть задержанные среди митингующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Шоссе Аялон в Тель-Авиве освободили от протестующих после того, как оно было заблокировано около трех часов. В ходе акции были задержаны 30 демонстрантов, в Иерусалиме задержали пять человек.

Находясь на шоссе, некоторые протестующие бросали на дорогу камни, заборы, гвозди и металлические предметы, разжигали костры и запускали в воздух фейерверки.

Полиция в ответ выпустила по меньшей мере четыре светошумовые гранаты. Они легко ранили нескольких человек, а также сбили с ног члена парламента от лейбористов Нааму Лазими и ее советника.

По словам Лазими, "потом произошел еще один взрыв, который был близко и почти попал прямо в нас". Она добавила, что полицейский заметил это и оттянул их в сторону, и что "чудом ничего не произошло, кроме нескольких поверхностных синяков".

Лазими утверждает, что не было никакого колебания, когда гранаты были брошены "совершенно неожиданно и без какого-либо предупреждения".

Полиция заявляет, что во время беспорядков одна из офицеров потеряла сознание и была госпитализирована, не уточняя подробностей случившегося.

В то же время, 51-летний демонстрант получил травмы средней тяжести и был госпитализирован после падения с высоты 2,5 метров.

Убийство заложников террористами ХАМАС

На днях в Секторе Газа военные армии Израиля обнаружили в туннелях под городом Рафах тела шести заложников, которых ХАМАС захватил в плен еще в октябре прошлого года.

Следствие обнаружило, что террористы убили людей незадолго до того, как до них добрались израильские военные.

Вечером 1 сентября во многих городах Израиля вспыхнули акции протеста, где разгневанные жители требовали от правительства договориться о прекращении огня с террористами и вернуть домой всех израильских заложников.

В июле ХАМАС согласился с предложением США начать переговоры об освобождении израильских заложников.

Однако стороны до сих пор не смогли договориться о финальном варианте мирного соглашения. Переговоры продолжаются.

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Израиль