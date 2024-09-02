На акции протеста в Израиле произошли столкновения с полицией, есть задержанные

Шоссе Аялон в Тель-Авиве освободили от протестующих после того, как оно было заблокировано около трех часов. В ходе акции были задержаны 30 демонстрантов, в Иерусалиме задержали пять человек.

Находясь на шоссе, некоторые протестующие бросали на дорогу камни, заборы, гвозди и металлические предметы, разжигали костры и запускали в воздух фейерверки.

Полиция в ответ выпустила по меньшей мере четыре светошумовые гранаты. Они легко ранили нескольких человек, а также сбили с ног члена парламента от лейбористов Нааму Лазими и ее советника.

По словам Лазими, "потом произошел еще один взрыв, который был близко и почти попал прямо в нас". Она добавила, что полицейский заметил это и оттянул их в сторону, и что "чудом ничего не произошло, кроме нескольких поверхностных синяков".

Лазими утверждает, что не было никакого колебания, когда гранаты были брошены "совершенно неожиданно и без какого-либо предупреждения".

Полиция заявляет, что во время беспорядков одна из офицеров потеряла сознание и была госпитализирована, не уточняя подробностей случившегося.

В то же время, 51-летний демонстрант получил травмы средней тяжести и был госпитализирован после падения с высоты 2,5 метров.