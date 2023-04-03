Акції Оператора ГТС перейдуть Міненерго до кінця липня, а МГУ буде ліквідовано

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Курс гривні, тарифи, держборг. Що Україна пообіцяла МВФ у новій кредитній програмі".

Умова передачі акції повинна бути виконана до кінця липня. Це допоможе вирішити корпоративний та управлінський конфлікт між ОГТСУ та компанією "Магістральні газопроводи України". Останню було створено ще у 2016 році в рамках анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" й підготовки до підписання контракту з "Газпромом".

Після підписання контракту у 2019 році, потреба в МГУ відпала, а її спостережна рада здійснювала контроль над роботою ОГТСУ.

"Після передачі акцій Оператора ГТС Міненерго МГУ буде ліквідовано, а в ОГТСУ до кінця жовтня створять свою наглядову раду. Така сама умова міститься і в програмі макрофінансової допомоги від ЄС", - зазначається в матеріалі.