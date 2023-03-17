Кандидат на голову "Оператора ГТС" і не тільки. Кабмін підтримав низку кадрових перестановок

Кабмін розглянув низку кадрових питань на засіданні сьогодні, 17 березня. Зокрема, було підтримано кандидатуру на посаду директора "Оператора ГТС".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабміну.