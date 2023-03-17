ua ru
Пт, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кандидат на голову "Оператора ГТС" і не тільки. Кабмін підтримав низку кадрових перестановок

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 17 березня 2023 16:50
Кандидат на голову "Оператора ГТС" і не тільки. Кабмін підтримав низку кадрових перестановок Фото: Кабмін підтримав низку кадрових перестановок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабмін розглянув низку кадрових питань на засіданні сьогодні, 17 березня. Зокрема, було підтримано кандидатуру на посаду директора "Оператора ГТС".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабміну.

Уряд ухвалив розпорядження про призначення Віталія Петрука державним секретарем Мінекономіки.

Також були погоджені кандидатури:

  • Михайла Гаврилова на посаду генерального директора "Запоріжжяобленерго";
  • Дмитра Ліппи на посаду генерального директора ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

При цьому Кабмін підтримав проект розпорядження президента України щодо призначення Андрія Попика головою Чернігівської райдержадміністрації.

Раніше стало відомо, що Павло Юзеф Станчак став новим в.о. генерального директора компанії "Оператор ГТС України".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство економіки
NEWS
Винищувачі для перемоги. Чим особливі МіГ-29 і як вони допоможуть Україні
Винищувачі для перемоги. Чим особливі МіГ-29 і як вони допоможуть Україні
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати