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Акции Оператора ГТС перейдут Минэнерго до конца июля, а МГУ будет ликвидировано

Фото: акции Оператора ГТС перейдут Минэнерго до конца июля, а МГУ будет ликвидирован (tsoua.com)
Автор: Юрий Дощатов, Сергей Пышкин

Уже к концу июля акции Оператора ГТС передадут Минэнерго. "Магистральные газопроводы Украины" будут ликвидированы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Курс гривны, тарифы, госдолг. Что Украина пообещала МВФ в новой кредитной программе".

Условие передачи акции должно быть выполнено до конца июля. Это поможет разрешить корпоративный и управленческий конфликт между ОГТСУ и компанией "Магистральные газопроводы Украины". Последняя была создана еще в 2016 году в рамках анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" и подготовки к подписанию контракта с "Газпромом".

После подписания контракта в 2019 году, потребность в МГУ отпала, а его наблюдательный совет осуществлял контроль над работой ОГТСУ.

"После передачи акций Оператора ГТС Минэнерго МГУ будет ликвидировано, а в ОГТСУ до конца октября создадут свой наблюдательный совет. Такое же условие содержится и в программе макрофинансовой помощи от ЕС", - отмечается в материале.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кабмин недавно рассмотрел ряд кадровых вопросов. Во время заседания была поддержана кандидатура на должность директора "Оператора ГТС".

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