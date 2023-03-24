Акції Deutsche Bank падають, посилюючи побоювання щодо стабільності банків Європи

Акції Deutsche Bank, які цього місяця втратили п'яту частину своєї вартості, у п'ятницю, 24 березня, впали на 5,5% до 8,843 євро, що неподалік п'ятимісячного мінімуму понеділка.

Напередодні акції впали на 3,2% нижче, тоді як банківські свопи кредитного дефолту (CDS) - форма страхування власників облігацій - підскочили зі 142 б.п. до 173 базових пунктів. Це найбільше одноденне зростання CDS Deutsche Bank за всю історію спостережень.

Тим часом спостерігається розпродаж деяких облігацій Deutsche Bank. Його 7,5% додаткові доларові облігації першого рівня (AT1) впали до 74,716 цента за долар, піднявши дохідність до 22,87%. Ця прибутковість удвічі більша, ніж лише два тижні тому.

AT1, випущені банками, опинилися під тиском, оскільки Credit Suisse був змушений списати свої AT1 на 17 млрд доларів у рамках примусового поглинання UBS у вихідні.

Минулого тижня європейським банкам довелося нелегко через події в Credit Suisse та проблему серед регіональних банків США, що посилило побоювання щодо стану глобального банківського сектора.

Індекс європейських банків STOXX 600, до якого не входять акції Credit Suisse та UBS, продемонстрував один із найбільш волатильних тижнів торгів за рік. У результаті індекс упав на 2,1%, а місячне зниження становило 17%.

Облігації AT1 вважаються досить ризикованою формою боргу, що часто дає більш високу прибутковість. Вони були створені після фінансової кризи 2008 року, щоб зняти ризики з платників податків та підтримати банки.