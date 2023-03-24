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Акции Deutsche Bank падают, усиливая опасения по поводу стабильности банков Европы

Фото: акции Deutsche Bank упали на 20% за последний месяц (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Акции Deutsche Bank падают третий день подряд после резкого скачка стоимости страхования от риска дефолта, что усилило опасения по поводу общей стабильности банков Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Акции Deutsche Bank, которые в этом месяце потеряли пятую часть своей стоимости, в пятницу, 24 марта, упали на 5,5% до 8,843 евро, что недалеко от пятимесячного минимума понедельника.

Накануне акции упали 3,2% ниже, в то время как банковские свопы кредитного дефолта (CDS) - форма страхования держателей облигаций - подскочили со 142 б.п. до 173 базисных пунктов. Это самый большой однодневный рост CDS Deutsche Bank за всю историю наблюдений.

Тем временем наблюдается распродажа и некоторых облигации Deutsche Bank. Его 7,5-процентные дополнительные долларовые облигации первого уровня (AT1) упали до 74,716 цента за доллар, подняв доходность до 22,87%. Эта доходность вдвое больше, чем всего две недели назад.

AT1, выпущенные банками, оказались под давлением, поскольку Credit Suisse был вынужден списать свои AT1 на 17 млрд долларов в рамках принудительного поглощения UBS в выходные.

На прошлой неделе европейским банкам пришлось нелегко из-за событий в Credit Suisse и проблему среди региональных банков США, что усилило опасения по поводу состояния глобального банковского сектора.

Индекс европейских банков STOXX 600, в который не входят акции Credit Suisse и UBS, продемонстрировал одну из самых волатильных недель торгов за год. В итоге индекс упал на 2,1%, а месячное снижение составило 17%.

Облигации AT1 считаются довольно рискованной формой долга, который часто дает более высокую доходность. Они были созданы после финансового кризиса 2008 года, чтобы снять риски с налогоплательщиков и поддержать банки.

Напомним, опасения глобального финансового кризиса усилились после банкротства двух банков в США и поглощения банка Credit Suisse крупнейшим швейцарским банком UBS.

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