США розслідують допомогу Credit Suisse та UBS російським олігархам в ухиленні від санкцій, - Bloomberg

Швейцарські банки Credit Suisse та UBS перебувають під пильною увагою в рамках розслідування Міністерства юстиції США про те, чи допомагали фінансові фахівці російським олігархам ухилятися від санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Швейцарські банки були включені в недавню хвилю судових повісток, розісланих урядом США. Інформаційні запити були надіслані до кризи, що охопила Credit Suisse і привела до пропозиції UBS поглинути свого конкурента.

За словами двох осіб, знайомих із розслідуваннями, повістки до суду також направлялися співробітникам деяких великих банків США.

За словами одного з джерел, розслідування Міністерства юстиції зосереджено на виявленні співробітників банку, які мали справу з клієнтами, які перебувають під санкціями, та на тому, як ці клієнти перевірялися протягом останніх кількох років. Ці банкіри та радники можуть потрапити під подальше розслідування, щоб визначити, чи порушили якісь закони.

До того, як російське вторгнення в Україну призвело до розширення санкцій, Credit Suisse був відомий тим, що обслуговував багатих росіян. На піку банк керував більш ніж 60 млрд доларів для російських клієнтів, які приносили від 500 до 600 млн доларів прибутку для Credit Suisse на рік.

На момент припинення роботи з окремими російськими клієнтами у травні минулого року Credit Suisse зберігав для них близько 33 млрд доларів, що на 50% більше, ніж у UBS, незважаючи на більший бізнес останнього управління активами.

Минулого року Міністерство юстиції США створило оперативну групу KleptoCapture, щоб запровадити санкції щодо багатих росіян, які є політичними союзниками президента Володимира Путіна. З того часу уряд США конфіскував ряд яхт, приватних літаків та елітну нерухомість.

Банки можуть зіткнутися із серйозними штрафами за порушення санкцій США. BNP Paribas у 2014 році погодився виплатити майже 9 млрд доларів після того, як визнав себе винним за звинуваченням США в обробці транзакцій для суданських, іранських і кубинських організацій, що потрапили під санкції. У 2019 році Standard Chartered Bank погодився виплатити понад 1 млрд доларів для врегулювання розслідування Міністерства юстиції, під час якого колишній співробітник банку визнав себе винним у змові з метою порушення санкцій США щодо Ірану.

Ряд осіб також було звинувачено у сприянні олігархам у приховуванні активів - британського бізнесмена Грема Бонема-Картера було заарештовано у жовтні за звинуваченням у незаконному переказі 1 млн доларів на утримання американської власності мільярдера Олега Дерипаски, який перебуває під санкціями. Колишнього високопоставленого агента Федерального бюро розслідувань також було звинувачено у сприянні Дерипаску у порушенні санкцій у січні.

Коли минулими вихідними з'явився план порятунку Credit Suisse, UBS висловив загальне занепокоєння щодо можливої юридичної відповідальності свого конкурента. Швейцарський уряд заявив, що гарантує UBS збитки в розмірі до 9,8 млрд доларів в результаті угоди.