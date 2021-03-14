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На акциях против карантина в Дрездене пострадали 12 полицейских

Автор: Даша Харченко

В Дрездене, Германия, в субботу, 13 марта, прошла акция противников карантинных ограничений. В результате протеста пострадали 12 сотрудников полиции.

Об этом сообщает Tagesspiegel.

По данным полиции, в течение дня было установлено 47 преступлений и 943 административных правонарушения, в том числе девять физических нападений на сотрудников правоохранительных органов, семь оскорблений и два нарушения законов об оружии и собраниях.

После акции были арестованы четыре человека в возрасте от 16 до 50 лет. Их обвиняют в нападении на сотрудников полиции.

Напомним, в нескольких городах Германии в субботу днем ​​прошли акции коронаскептиков и противников карантинных ограничений. В Дрездене были зафиксированы столкновения.

Также президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что в Германии началась третья волна пандемии коронавируса. Он выразил обеспокоенность из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Как писало РБК-Украина, в столице Австрии Вене тысячи людей вышли на митинг против карантинных ограничений 6 марта.

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