RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На акціях проти карантину в Дрездені постраждали 12 поліцейських

Автор: Даша Харченко

У Дрездені, Німеччина, в суботу, 13 березня, пройшла акція противників карантинних обмежень. В результаті протесту постраждали 12 співробітників поліції.

Про це повідомляє Tagesspiegel.

За даними поліції, протягом дня було встановлено 47 злочинів і 943 адміністративні правопорушення, в тому числі дев'ять фізичних нападів на співробітників правоохоронних органів, сім образ і два порушення законів про зброю і збори.

Після акції були заарештовані чотири людини у віці від 16 до 50 років. Їх звинувачують у нападі на співробітників поліції.

Нагадаємо, в декількох містах Німеччини в суботу вдень пройшли акції коронаскептиків і супротивників карантинних обмежень. У Дрездені були зафіксовані зіткнення.

Також президент німецького Інституту Роберта Коха Лотар Вілер заявив, що в Німеччині почалася третя хвиля пандемії коронавірусу. Він висловив занепокоєння через погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

Як повідомляло РБК-Україна, в столиці Австрії Відні тисячі людей вийшли на мітинг проти карантинних обмежень 6 березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГерманияКоронавіруспротест
Читайте також
Акція Black Lives Matter в Бельгії: поліція застосувала сльозогінний газ
Прогноз погоди