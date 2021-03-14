На акціях проти карантину в Дрездені постраждали 12 поліцейських

За даними поліції, протягом дня було встановлено 47 злочинів і 943 адміністративні правопорушення, в тому числі дев'ять фізичних нападів на співробітників правоохоронних органів, сім образ і два порушення законів про зброю і збори.

In zahlreichen Städten demonstrieren Menschen gegen die Corona-Politik. In #Dresden eskalieren die Proteste. Auch in Berlin sind Hunderte unterwegs. Von @glr_berlin #dd1303 #Sachsenhttps://t.co/XT85v1956s — Tagesspiegel (@Tagesspiegel) March 13, 2021

Після акції були заарештовані чотири людини у віці від 16 до 50 років. Їх звинувачують у нападі на співробітників поліції.



Нагадаємо, в декількох містах Німеччини в суботу вдень пройшли акції коронаскептиків і супротивників карантинних обмежень. У Дрездені були зафіксовані зіткнення.

Також президент німецького Інституту Роберта Коха Лотар Вілер заявив, що в Німеччині почалася третя хвиля пандемії коронавірусу. Він висловив занепокоєння через погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

Як повідомляло РБК-Україна, в столиці Австрії Відні тисячі людей вийшли на мітинг проти карантинних обмежень 6 березня.