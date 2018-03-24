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Интервью

На акции протеста в Барселоне пострадали 27 человек

НовостиПроисшествия    24.03.2018 - 06:14
Фото: протесты в Каталонии (wikimedia.org)
Фото: протесты в Каталонии (wikimedia.org)

На митинг против решений испанского суда об аресте пятерых каталонских политиков вышли 10 тыс. человек

В Барселоне в результате столкновений между митингующими и каталонской полицией у здания представительства правительства Испании пострадали 27 человек. Об этом сообщило местное издание El Mundo.

Как отмечает газета, большинство пострадавших отделались легкими ушибами.

Всего на акцию протеста против решений испанского суда об аресте пятерых каталонских политиков вышли 10 тыс. человек.

Издание отмечает, что митингующие стали бросать бутылки и зажигать дымовые шашки, пытаясь прорвать оцепление полиции, но правоохранители применили резиновые дубинки и сделали несколько выстрелов холостыми патронами в воздух.

Акция протеста у здания представительства испанского правительства в Барселоне продолжается.

Также проходят протесты в различных городах автономного сообщества.

В ходе митингов активисты жгут портреты короля и призывают ко всеобщей забастовке. Кроме того, митингующие перекрыли несколько трасс в Каталонии.

Напомним, арести четырех каталонских политиков и спикера парламента Каталонии Карме Форкадель вызвали в Барселоне новую волну массовых протестов в пятницу, 23 марта.

 

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Теги публикации: Каталония, протест, Испания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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