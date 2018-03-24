Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На акції протесту в Барселоні постраждали 27 людей

НовиниНадзвичайні події    24.03.2018 - 06:14
Фото: протести в Каталонії (wikimedia.org)
Фото: протести в Каталонії (wikimedia.org)

На мітинг проти рішень іспанського суду про арешт п'ятьох каталонських політиків вийшли 10 тис. людей

У Барселоні в результаті сутичок між мітингувальниками і каталонською поліцією біля будівлі представництва уряду Іспанії постраждали 27 людей. Про це повідомило місцеве видання El Mundo.

Як зазначає газета, більшість постраждалих відбулися легкими забоями.

Загалом на акцію протесту проти рішень іспанського суду про арешт п'ятьох каталонських політиків вийшли 10 тис. чоловік.

Видання зазначає, що мітингувальники стали кидати пляшки і запалювати димові шашки, намагаючись прорвати оточення поліції, але правоохоронці застосували гумові кийки та зробили кілька пострілів холостими патронами у повітря.

Акція протесту біля будівлі представництва іспанського уряду в Барселоні триває.

Також выдбуваються протести в різних містах автономного співтовариства.

Під час мітингів активісти палять портрети короля і закликаєють до загального страйку. Крім того, мітингувальники перекрили кілька трас у Каталонії.

Нагадаємо, арешти чотирьох каталонських політиків і спікера парламенту Каталонії Карме Форкадель викликали у Барселоні нову хвилю масових протестів у п'ятницю, 23 березня.

 

У Барселоні почалися масові протести через арешт каталонських політиків У Польщі проходять багатотисячні протести проти посилення закону про аборти
Теги публікації: Каталонія, протест, Іспанія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top