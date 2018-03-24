На акції протесту в Барселоні постраждали 27 людей

На мітинг проти рішень іспанського суду про арешт п'ятьох каталонських політиків вийшли 10 тис. людей

У Барселоні в результаті сутичок між мітингувальниками і каталонською поліцією біля будівлі представництва уряду Іспанії постраждали 27 людей. Про це повідомило місцеве видання El Mundo.

Як зазначає газета, більшість постраждалих відбулися легкими забоями.

Загалом на акцію протесту проти рішень іспанського суду про арешт п'ятьох каталонських політиків вийшли 10 тис. чоловік.

Видання зазначає, що мітингувальники стали кидати пляшки і запалювати димові шашки, намагаючись прорвати оточення поліції, але правоохоронці застосували гумові кийки та зробили кілька пострілів холостими патронами у повітря.

Акція протесту біля будівлі представництва іспанського уряду в Барселоні триває.

Також выдбуваються протести в різних містах автономного співтовариства.

Під час мітингів активісти палять портрети короля і закликаєють до загального страйку. Крім того, мітингувальники перекрили кілька трас у Каталонії.

Нагадаємо, арешти чотирьох каталонських політиків і спікера парламенту Каталонії Карме Форкадель викликали у Барселоні нову хвилю масових протестів у п'ятницю, 23 березня.