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На акциях в Киеве дежурят 1,3 тыс. нацгвардейцев

Новости » Общество     21.11.2019 - 20:27
На акциях в Киеве дежурят 1,3 тыс. нацгвардейцев
Фото: акция в Киеве (РБК-Украина)

Меры безопасности усилены до 23 ноября

Для обеспечения общественного порядка в городе Киеве по случаю празднования Дня Достоинства и Свободы привлечено около 1,3 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Отмечается, что службу гвардейцы несут совместно со спасателями, взрывотехниками, кинологами и сотрудниками Национальной полиции в усиленном режиме.

Правоохранители обеспечивают безопасность граждан в центре Киева, где сегодня проходят мероприятия с участием большого количества граждан по случаю Дня Достоинства и Свободы.

Кроме этого, нацгвардійці привлекаются к несению службы в других регионах Украины. Проведение массовых мероприятий планируется в течение трех дней с 21 по 23 ноября по всей стране.

Напомним, что сегодня, 21 ноября, в Киеве на Майдане Независимости началось вече "У нас есть достоинство". В центре столицы собрались тысячи людей, требующих остановить разведение войск и сил на линии разграничения, а также отменить реализацию "формулы Штайнмайера".

РБК-Украина писало, что глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что с 21-го до 23 ноября (массовые акции к памятным датам) в Украине будут усиленные меры безопасности, задачей правоохранителей во время которых будет не допустить провокации.

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