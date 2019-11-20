Полиция усилит меры безопасности во время акций 21-23 ноября

Фото: Игорь Клименко (npu.gov.ua)

Только в Киеве в эти дни планируется проведение пяти акций

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что с 21-го до 23 ноября (массовые акции к памятным датам) в Украине будут усилены меры безопасности, задачей правоохранителей во время которых будет не допустить провокации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что полиция, гвардейцы, спасатели, подразделения взрывотехников и кинологов, а также полиция готовы к проведению массовых мероприятий.

"Национальная полиция готова к обеспечению безопасности во время массовых мероприятий. Обращаю внимание личного состава и руководителей на то, чтобы не допустить провокации во время акций", - заявил Клименко.

Только в Киеве в эти дни планируется проведение пяти акций, будет привлечено достаточное количество правоохранителей.

Отметим, 21 ноября украинцы будут отмечать День достоинства и свободы, 23 ноября - День памяти жертв Голодомора.

РБК-Украина писало, что в Государственном бюро расследований создано подразделение для расследования дел Майдана.

Ранее сообщалось, что в Виннице на акции протеста возле облэнерго произошло столкновение с полицией. Во время протеста под стенами "Винницаоблэнерго" произошли столкновения между активистами "Национальных дружин" и полицией. В частности, протестующие требовали отставки руководителя облэнерго Андрея Полищука.