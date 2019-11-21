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На акціях в Києві чергують 1,3 тис. нацгвардійців

Новини » Суспільство     21.11.2019 - 20:27
На акціях в Києві чергують 1,3 тис. нацгвардійців
Фото: акція в Києві (РБК-Україна)

Заходи безпеки посилені до 23 листопада

Для забезпечення громадського порядку в місті Києві з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи залучено близько 1,3 тис. військовослужбовців Національної гвардії України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацгвардії.

Зазначається, що службу гвардійці несуть спільно з рятувальниками, вибухотехніками, кінологами та працівниками Національної поліції в посиленому режимі.

Правоохоронці підтримують безпеку громадян в центрі Києва, де сьогодні проходять заходи за участі великої кількості громадян з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи.

Крім цього, нацгвардійці залучаються до несення служби в інших регіонах України. Проведення масових заходів планується протягом трьох днів з 21 по 23 листопада по всій країні.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 листопада, в Києві на Майдані Незалежності почалося віче "У нас є гідність". У центрі столиці зібралися тисячі людей, що вимагають зупинити розведення військ і сил на лінії розмежування, а також скасувати реалізацію "формули Штайнмайера".

РБК-Україна писало, що голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що з 21-го до 23 листопада (масові акції до пам’ятних дат) в Україні будуть посилені заходи безпеки, завданням правоохоронців під час яких буде не допустити провокації.

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