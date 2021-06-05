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Акция ЛГБТ-сообщества под Офисом президента прошла мирно, - полиция

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Суббота 05 июня 2021 13:24
Акция ЛГБТ-сообщества под Офисом президента прошла мирно, - полиция Фото: акции ЛГБТ под офисом президента прошли мирно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве под Офисом президента 5 июня состоялась акция ЛГБТ-сообщества. Никаких нарушений или задержанных в ходе публичного мероприятия не было.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В СМИ начали распространять сообщения о якобы задержанных в ходе акции. Правоохранители эту информацию опровергли, мероприятие уже закончилось.

"Акция была мирной, информация о задержанных не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе.

Акция была направлена против "игнорирования системного насилия со стороны радикальных консерваторов" в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.

Участники мероприятия требовали:

  • скорейшего принятия законопроекта 5488 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации”
  • реформы полиции, прокуратуры и судебной системы
  • немедленного расследования нападений радикалов на ЛГБТ и феминистические события, активисток и организации
  • смену руководства МВД, которое систематически игнорирует наши обращения и заявления, затягивает и закрывает дела относительно нападений радикалов.

По данным Центра прав человека ZMINA, в 2020 году произошло более 100 случаев нападений и преследований активистов.

Фото: акция ЛГБТ-сообщества в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ранее во Львове стало известно, что преподавательница одно из университетов рассказывала студентам, что гендер - это вымысел, а представители ЛГБТ-сообщества - "больные люди, которых надо лечить".

Напомним, ранее в Одессе произошли столкновения на марше сообщества ЛГБТ.

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