Акція ЛГБТ-спільноти під Офісом президента пройшла мирно, - поліція
У Києві під Офісом президента 5 червня відбулася акція ЛГБТ-спільноти. Жодних порушень або затриманих в ході публічного заходу не було.
Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі поліції Києва.
У ЗМІ почали поширювати повідомлення про нібито затриманих в ході акції. Правоохоронці цю інформацію спростували, захід вже закінчився.
"Акція була мирною, інформація про затриманих не відповідає дійсності", - повідомили у прес-службі.
Акція була направлена проти ігноруванням системного насильства з боку радикальних консерваторів щодо представників ЛГБТ-спільноти.
Учасники заходу вимагали:
- якнайшвидшого ухвалення законопроєкту 5488 “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації”
- реформи поліції, прокуратури та судової системи
- негайного розслідування нападів радикалів на ЛГБТ та феміністичні події, активісток та організації
- зміну керівництва МВС, яке систематично ігнорує наші звернення та заяви, затягує та закриває справи щодо нападів радикалів.
За даними Центру прав людини ZMINA, у 2020 році сталося понад 100 випадків нападів та переслідувань активістів.
Фото: акція ЛГБТ-спільноти в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Раніше у Львові стало відомо, що викладачка одно із університетів розповідала студентам, що гендер - це вимисел, а представники ЛГБТ-спільноти - "хворі люди, яких треба лікувати".
Нагадаємо, раніше в Одесі сталися сутички на марші спільноти ЛГБТ.