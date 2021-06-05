Акція ЛГБТ-спільноти під Офісом президента пройшла мирно, - поліція

У Києві під Офісом президента 5 червня відбулася акція ЛГБТ-спільноти. Жодних порушень або затриманих в ході публічного заходу не було.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі поліції Києва.

За даними Центру прав людини ZMINA, у 2020 році сталося понад 100 випадків нападів та переслідувань активістів.

Акція була направлена проти ігноруванням системного насильства з боку радикальних консерваторів щодо представників ЛГБТ-спільноти.

"Акція була мирною, інформація про затриманих не відповідає дійсності", - повідомили у прес-службі.

У ЗМІ почали поширювати повідомлення про нібито затриманих в ході акції. Правоохоронці цю інформацію спростували, захід вже закінчився.

Раніше у Львові стало відомо, що викладачка одно із університетів розповідала студентам, що гендер - це вимисел, а представники ЛГБТ-спільноти - "хворі люди, яких треба лікувати".

Нагадаємо, раніше в Одесі сталися сутички на марші спільноти ЛГБТ.