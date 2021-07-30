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Акция ЛГБТ под Офисом президента: задержали еще 10 участников столкновений

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Киев, Пятница 30 июля 2021 20:17
Акция ЛГБТ под Офисом президента: задержали еще 10 участников столкновений Фото: полиция задержали еще 10 участников столкновений во время акции ЛГБТ под офисом президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Полиция Киева задержала еще десятерых противников акции ЛГБТ, которая состоялась сегодня под офисом президента. В общем, в результате столкновения, административные протоколы были составлены на двенадцать человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Согласно данным следствия, двенадцать участников протеста будут привлечены к ответственности за мелкое хулиганство и неповиновение требованиям правоохранителей.

Стоит отметить, что в соответствии со ст. 173 и ст. 185, задержанным участникам столкновений грозит до пятнадцати суток административного ареста.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о столкновениях, которые сегодня произошли между участниками акции ЛГБТ и ее противниками.

Также РБК-Украина сообщало о том, что правоохранители задержали двух участников конфликта. Сейчас им грозит арест.

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ЛГБТ протест полиция нарушение прав
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