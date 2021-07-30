Акція ЛГБТ під Офісом президента: затримали ще 10 учасників сутичок
Поліція Києва затримала ще десятьох противників акції ЛГБТ, що відбулась сьогодні під Офісом президента. Загалом, внаслідок сутички, адміністративні протоколи було складено на дванадцятьох осіб.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Згідно з даними слідства, дванадцятьох учасників протесту буде притягнуто до відповідальності за дрібне хуліганство та непокору вимогам правоохоронців.
Варто відзначити, що відповідно до ст. 173 й ст. 185, затриманим учасникам сутичок загрожує до п’ятнадцяти діб адміністративного арешту.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про сутички, які сьогодні сталися між учасниками акції ЛГБТ та її противниками.
Також РБК-Україна повідомляло про те, що правоохоронці затримали двох учасників конфлікту. Наразі їм загрожує арешт.