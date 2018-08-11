Акціонери Tesla подали на Маска в суд за повідомлення про викуп компанії

Маска звинувачують у порушенні закону про цінні папери та захист інвесторів

Акціонери виробника електрокарів Tesla подали в суд на гендиректора компанії Ілона Маска за його повідомлення про намір викупити всі акції. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що акціонери Tesla подали судові позови до Федерального окружного суду Північного округу Каліфорнії. Зокрема, акціонери зазначили, що повідомлення Маска в Twitter порушили федеральний закон про цінні папери, а також закон про захист прав інвесторів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Маск має намір викупити Tesla. Він розмістив повідомлення, в якому підкреслив можливість викупу акцій по 420 доларів за штуку. Маск також додав, що "фінансування забезпечено". Bloomberg підкреслює, що якщо Маск не зможе довести наявність коштів для викупу акцій, його заяву можна буде розцінювати як маніпуляцію котируваннями акцій.

До цього Tesla знову відзвітувала про рекордні збитки. У попередньому кварталі компанія зазнала збитків розміром у 717,5 млн доларів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року збитки компанії стали збільшилися майже вдвічі.