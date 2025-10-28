ua en ru
Маск шантажує інвесторів Tesla погодитися на його рекордну винагороду

США, Вівторок 28 жовтня 2025 04:07
UA EN RU
Маск шантажує інвесторів Tesla погодитися на його рекордну винагороду Фото: американський мільярдер Ілон Маск і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Ілон Маск може залишити пост CEO Tesla, якщо акціонери не затвердять його рекордний компенсаційний пакет у 1 трильйон доларів на тлі падіння продажів і зростання конкуренції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вusiness Іnsider.

Рада директорів Tesla попередила акціонерів, що компанія ризикує втратити Ілона Маска, якщо не буде затверджено його компенсаційний пакет вартістю 1 трильйон доларів.

У листі до акціонерів, розісланому напередодні щорічних зборів, компанія зазначила, що Маск є ключовою фігурою для подальшого розвитку Tesla.

Голова ради директорів Робін Денгольм підкреслила, що Маск має унікальні навички для розкриття потенціалу компанії та збереження її лідерських позицій на ринку. Вона застерегла: відмова затвердити компенсаційний пакет може призвести до відходу Маска з посади CEO, що "зменшить вартість компанії та поставить під загрозу її майбутнє".

"Питання для акціонерів просте: чи хочете ви зберегти Ілона Маска на чолі Tesla та мотивувати його зробити компанію провідним постачальником автономних технологій і найціннішою компанією у світі?" – йдеться у зверненні.

Чому інвестори невдоволені Маском

Це не перший конфлікт Маска з інвесторами. У 2018 році Комісія з цінних паперів США подала на нього до суду через заяву в Twitter про нібито готовність викупити акції Tesla по 420 доларів за штуку. Регулятор встановив, що Маск не мав необхідного фінансування, а його публікація спричинила маніпуляцію ринком. В результаті він тимчасово залишив посаду голови ради директорів на три роки.

Важкі часи Tesla

Сьогодні Tesla переживає складний період. У 2024 році компанія поступилася китайській BYD за обсягами виробництва електромобілів: 1,77 мільйона проти 1,78 мільйона одиниць. Ринкова капіталізація Tesla знизилася з 1,4 трильйона доларів наприкінці 2024 року до 895 мільярдів у березні 2025-го.

Наразі ж продажі Tesla знизилися до 1,79 мільйона авто у порівнянні з 1,81 мільйона у 2023 році. Найбільше падіння спостерігалося в Європі: у січні–лютому 2025 року продажі впали у півтора раза, тоді як ринок електромобілів загалом зріс на понад 25%. У Німеччині ключовий ринок Tesla зазнав падіння продажів на 76%.

Аналітики зазначають, що причинами просідання є не лише конкуренція, а й політична активність Маска, який відкрито підтримує ультраправі рухи.

Статки та "апетити" Маска

За даними Forbes, Ілон Маск став першою людиною в історії зі статками понад 500 мільярдів доларів, завдяки зростанню акцій Tesla та інших своїх компаній.

Що стосується компенсації у 1 трильйон доларів, Маск зможе отримати її лише за умови досягнення конкретних цілей:

  • 20 мільйонів проданих авто до 2035 року;
  • 1 мільйон роботаксі та "ботів";
  • 10 мільйонів підписок на FSD.

Крім того, Маск має погодити план спадкоємності на посаді CEO, що прив’язує його до компанії щонайменше на 7,5 років.

Нагадаємо, 1 жовтня статки найбагатшої людини на планеті Ілона Маска оцінювалися в 500 млрд доларів. А зараз Ілон Маск перебуває на півдорозі до того, щоб стати першим у світі трильйонером.

