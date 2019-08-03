На акции протеста в Москве задержали более 300 человек

В Москве в субботу, 3 августа, во время акции возле мэрии против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в городскую думу задержали 311 человек. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Сообщается, что среди задержанных на данный момент независимый кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов, солист группы "Аркадий Коц" Кирилл Медведев, журналист телеканала "Дождь" Владимир Роменский, журналист издания "Сноб" Никита Павлюк-Павлюченко, журналистка "Ведомостей" Елена Вавина и журналист Кирилл Атаниязов., журналистка Наталья Панферова. Также задержаны муниципальные депутаты района Гагаринский Григорий Толкачев и Юрий Зуев. У Зуева при задержании отняли телефон.

При этом полиция сообщает о 30 задержанных участниках несогласованной акции оппозиции в Москве

Напомним, ранее сообщалось, что российские суды уже вынесли решения об арестах не менее 40 человек, задержанных на акциях в Москве накануне выборов в Мосгордуму. Еще 79 человек обязали выплатить штрафы на общую сумму 1 339 000 рублей. По данным ОВД, число задержанных составило 1371 человек, что является худшим результатом протестной акции за последние семь лет.

Как известно, причиной митинга стал недопуск независимых кандидатов к выборам. Избирком признал якобы недействительными подписи в поддержку этих кандидатов.Выборы должны состояться 8 сентября.