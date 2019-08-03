На акції протесту в Москві затримали понад 300 осіб

У Москві в суботу, 3 серпня, під час акції біля мерії проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в міську думу затримали 311 осіб. Про це повідомляє ОВД-Інфо.

Повідомляється, що серед затриманих на даний момент незалежний кандидат в депутати Мосміськдуми Сергій Цукасов, соліст групи "Аркадій Коц" Кирило Медведєв, журналіст телеканалу "Дождь" Володимир Роменський, журналіст видання "Сноб" Микита Павлюк-Павлюченко, журналістка "Ведомостей" Олена Вавина і журналіст Кирило Атаниязов., журналістка Наталія Панферова. Також затримано муніципальні депутати Гагарінського району Григорій Толкачов і Юрій Зуєв. У Зуєва при затриманні відібрали телефон.

При цьому поліція повідомляє про 30 затриманих учасників неузгодженої акції опозиції в Москві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські суди вже винесли рішення про арешти не менше 40 осіб, затриманих на акціях у Москві напередодні виборів у Мосміськдуму. Ще 79 осіб зобов'язали виплатити штрафи на загальну суму 1 339 000 рублів. За даними ОВС, кількість затриманих становить 1371 людина, що є найгіршим результатом протестної акції за останні сім років.

Як відомо, причиною мітингу став недопуск незалежних кандидатів до виборів. Виборчком визнав нібито недійсними підписи на підтримку цих кандидатів.Вибори повинні відбутися 8 вересня.