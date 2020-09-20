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На акції протесту в Мінську затримали близько 400 осіб, - правоохоронці

Мінськ, Неділя 20 вересня 2020 11:17
На акції протесту в Мінську затримали близько 400 осіб, - правоохоронці
Фото: протести в Білорусі (t.me.belteanews)
Автор: Андрій Козловський

У Мінську (Білорусь) в суботу пройшов черговий жіночий марш на знак протесту проти чинної влади. Близько 16:50 силовики розпочали масово затримувати мітингуючих.

Про це повідомляє TUT.BY.

За даними правозахисного центру "Весна", в списку затриманих 390 імен. Більшу частину з них увечері, після зняття відбитків пальців, відпустили з РУВС. Не менш 18 осіб відправили на Окрестіна.

Нагадаємо, раніше мінська міліція підтвердила, що силовики проводили затримання під час акції протесту у білоруській столиці.

Поблизу торгового центру "Айсберг" силовики оточили колону протестувальників та почали затримання, серед затриманих опинилася відома активістка.

Також РБК-Україна повідомляло, що лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликала білорусів щотижня виходити на масштабні акції протесту проти чинної влади.

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