На акции в поддержку Палестины в Лондоне пострадали девять полицейских

Во время стычек с участниками акции в поддержку Палестины в Лондоне пострадали девять полицейских. Участники акции бросали в полицейских файеры.

Девятерых человек задержали по подозрению в беспорядках с применением насилия, и еще четырех по подозрению в нарушении правил, связанных с общественным здоровьем.

"Девять полицейских пострадали, добиваясь того, чтобы толпы, собравшиеся возле израильского посольства в Кенсингтоне, разошлись", - говорится в сообщении.

