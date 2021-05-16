На акції на підтримку Палестини в Лондоні постраждали дев'ять поліцейських

Під час сутичок з учасниками акції на підтримку Палестини у Лондоні постраждали дев'ять поліцейських. Учасники акції кидали в поліцейських фаєри.

Про це повідомляє англійська поліція .

Дев'ятьох осіб затримали за підозрою в заворушеннях із застосуванням насильства, і ще чотирьох за підозрою в порушенні правил, пов'язаних з громадським здоров'ям.

"Дев'ять поліцейських постраждали, домагаючись того, щоб натовпи, що зібралися біля ізраїльського посольства в Кенсінгтоні, розійшлися", - йдеться в повідомленні.

