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На акції на підтримку Палестини в Лондоні постраждали дев'ять поліцейських

Автор: Даша Харченко

Під час сутичок з учасниками акції на підтримку Палестини у Лондоні постраждали дев'ять поліцейських. Учасники акції кидали в поліцейських фаєри.

Про це повідомляє англійська поліція.

Дев'ятьох осіб затримали за підозрою в заворушеннях із застосуванням насильства, і ще чотирьох за підозрою в порушенні правил, пов'язаних з громадським здоров'ям.

"Дев'ять поліцейських постраждали, домагаючись того, щоб натовпи, що зібралися біля ізраїльського посольства в Кенсінгтоні, розійшлися", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем. У ряді міст поліція розганяла протестувальників сльозогінним газом і водометами, а також затримувала учасників.

Відзначимо, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За останніми даними, з ізраїльського боку загинули не менше 10 осіб, з палестинської - майже 140, у тому числі близько 40 дітей.

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