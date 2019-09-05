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На акции под Нацрадой произошла потасовка, есть задержанные

Новости » Происшествия    05.09.2019 - 14:51
На акции под Нацрадой произошла потасовка, есть задержанные
Фото: NewsOne (facebook.com/newsone.ua)

Полицейские доставили в управление двух человек

На улице Прорезной возле Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины произошла потасовка между сторонниками лишения лицензии телеканала NewsOne и противников такого решения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что один из активистов подошел к мужчине с плакатом и пытался его вырвать, а затем началась потасовка. В результате двух участников происшествия доставили в управление полиции для дачи объяснений.

После первоочередной проверки будет дана правовая квалификация события. Правоохранители продолжают следить за порядком.

Напомним, член Нацсовета Сергей Костинский заявил, что Нацсовет планирует обратиться в суд после внеплановой проверки телеканала NewsOne. Поскольку в результате проверок в эфире NewsOne были обнаружены признаки разжигания вражды в украинском обществе.

Как ранее сообщало РБК-Украина, в июле телеканал NewsOne хотел организовать телемост с государственным каналом "Россия1", на котором вещает пропагандист Дмитрий Киселев. Это вызвало бурную реакцию в обществе и медиа. Президент Владимир Зеленский записал обращение по этому поводу.

Позже в телеканале заявили, что не будут проводить телемост. Однако, ГПУ уже открыла уголовное производство по факту покушения на совершение государственной измены против Украины.

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