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На акції під Нацрадою сталася бійка, є затримані

Новини » Надзвичайні події    05.09.2019 - 14:51
На акції під Нацрадою сталася бійка, є затримані
Фото: NewsOne (facebook.com/newsone.ua)

Поліцейські доставили в управління двох осіб

На вулиці Прорізній біля Державного комітету телебачення і радіомовлення України сталася бійка між прихильниками позбавлення ліцензії телеканалу NewsOne і противниками такого рішення. Про це повідомляє пресс-служба поліції Києва.

Повідомляється, що один з активістів підійшов до чоловіка з плакатом і намагався його вирвати, а відтак почалася штовханина. В результаті двох учасників інциденту доставили в управління поліції для надання пояснень.

Після першочергової перевірки буде дана правова кваліфікація події. Правоохоронці продовжують стежити за порядком.

Нагадаємо, член Нацради Сергій Костинский заявив, що Нацрада планує звернутися до суду після позапланової перевірки телеканалу NewsOne. Оскільки в результаті перевірок в ефірі NewsOne були виявлені ознаки розпалювання ворожнечі в українському суспільстві.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, в липні телеканал NewsOne хотів організувати телеміст з державним каналом "Росія1", на якому мовить пропагандист Дмитро Кисельов. Це викликало бурхливу реакцію в суспільстві і медіа. Президент Володимир Зеленський записав звернення з цього приводу.

Пізніше в телеканалі заявили, що не будуть проводити телеміст. Однак, ГПУ вже відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вчинення державної зради проти України.

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