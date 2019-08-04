На акции в Москве задержали более тысячи человек

Число задержанных на несогласованной акции в Москве, которая прошла накануне, превысило 1 тыс. человек. Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо".

При этом в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили о задержании 600 человек.



Кроме того, "Интерфакс" со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы сообщил, что автомобили скорой помощи 12 раз выезжали 3 августа из-за обращений о травмах, полученных во время акции протеста в Москве, пять человек были госпитализированы.

По данным ведомства, среди пострадавших - один сотрудник правоохранительных органов, у него наиболее серьезная травма: вывих плеча, у остальных повреждения легкие и состояние их удовлетворительное. Из общего числа пять человек были госпитализированы в городские больницы. В настоящий момент после обследования и оказанной помощи в клинике остается один человек, состояние его удовлетворительное и не вызывает никаких тревог, он также будет выписан в ближайшее время.

Напомним, всего в акции вчера, по данным МВД, приняли участие 1500 человек. Сообщалось о 18 пострадавших, избитых сотрудниками полиции. Среди задержанных 81 несовершеннолетний и 14 журналистов.

Задержанным вменяют нарушение правил участия в акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП); неповиновение требованиям сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Им грозят штрафы и до пятнадцати суток ареста.