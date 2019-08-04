На акції в Москві затримали більше тисячі осіб

Кількість затриманих на неузгодженій акції в Москві, яка пройшла напередодні, перевищила 1 тис. чоловік. Про це повідомляє правозахисний портал "ОВС-Інфо".

При цьому в прес-службі ГУ МВС Росії по Москві повідомили про затримання 600 осіб.



Крім того, "Інтерфакс" з посиланням на департамент охорони здоров'я Москви повідомив, що автомобілі швидкої допомоги 12 разів виїжджали 3 серпня через звернення про травми, отримані під час акції протесту в Москві, п'ять чоловік були госпіталізовані.

За даними відомства, серед постраждалих - один співробітник правоохоронних органів, у нього найбільш серйозна травма: вивих плеча, у решти пошкодження легені і стан їх задовільний. Із загального числа п'ять чоловік були госпіталізовані в міські лікарні. Зараз після обстеження і наданої допомоги в клініці залишається одна людина, стан його задовільний і не викликає ніяких тривог, він також буде виписаний найближчим часом.

Нагадаємо, всього в акції вчора, за даними МВС, взяли участь 1500 осіб. Повідомлялося про 18 постраждалих, побитих співробітниками поліції. Серед затриманих 81 неповнолітній і 14 журналістів.

Затриманим закидають порушення правил участі в акції (ч. 5 ст. 20.2 КоАП); непокора вимогам співробітника поліції (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Їм загрожують штрафи і до п'ятнадцяти діб арешту.