Акции ко Дню добровольца в Киеве прошли без нарушений, - МВД

Фото: акция под Офисом президента (РБК-Украина)

Участие в массовых мероприятиях приняли около 5 тысяч человек

Акции в центре Киева, посвященные Дню добровольца, состоялись сегодня без нарушений правопорядка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства внутренних дел в Twitter.

Отмечается, что участие в массовых мероприятиях ко Дню добровольца в Киеве приняли почти 5000 человек. Нарушения правопорядка не были зафиксированы.

"Марш патриотов прошел без нарушений правопорядка. Публичную безопасность в центре столицы обеспечивали сотрудники Нацполиции, военнослужащие Нацгвардии и спасатели ГСЧС", - заявили в МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Киеве проходит марш по случаю Дня добровольца. В связи с проведением массовых мероприятий в столице, правоохранители перешли на усиленный режим работы. Участники марша прошли от Михайловской площади к Офису президента.

Как писало РБК-Украина, сегодня президент Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров с просьбой создать Мемориал украинских героев для почтения памяти погибших во время войны на Донбассе. Также глава государства попросил правительство создать ведомственную награду для добровольцев.