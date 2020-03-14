ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Акции ко Дню добровольца в Киеве прошли без нарушений, - МВД

Новости » Общество     14.03.2020 - 16:11
Акции ко Дню добровольца в Киеве прошли без нарушений, - МВД
Фото: акция под Офисом президента (РБК-Украина)

Участие в массовых мероприятиях приняли около 5 тысяч человек

Акции в центре Киева, посвященные Дню добровольца, состоялись сегодня без нарушений правопорядка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства внутренних дел в Twitter.

Отмечается, что участие в массовых мероприятиях ко Дню добровольца в Киеве приняли почти 5000 человек. Нарушения правопорядка не были зафиксированы.

"Марш патриотов прошел без нарушений правопорядка. Публичную безопасность в центре столицы обеспечивали сотрудники Нацполиции, военнослужащие Нацгвардии и спасатели ГСЧС", - заявили в МВД.

Акции ко Дню добровольца в Киеве прошли без нарушений, - МВД

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Киеве проходит марш по случаю Дня добровольца. В связи с проведением массовых мероприятий в столице, правоохранители перешли на усиленный режим работы. Участники марша прошли от Михайловской площади к Офису президента.

Как писало РБК-Украина, сегодня президент Владимир Зеленский обратился к Кабинету министров с просьбой создать Мемориал украинских героев для почтения памяти погибших во время войны на Донбассе. Также глава государства попросил правительство создать ведомственную награду для добровольцев.

Полиция открыла дело по факту нападения на главврача Института рака Киеврада расторгла договоры аренды земли с посольством России
Новости Украины КиевМинистерство внутренних дел Украиныакциидобровольцы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь