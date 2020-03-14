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Акції до Дня добровольця в Києві пройшли без порушень, - МВС

Новини » Суспільство     14.03.2020 - 16:11
Акції до Дня добровольця в Києві пройшли без порушень, - МВС
Фото: акція під Офісом президента (РБК-Україна)

Участь у масових заходах взяли близько 5 тисяч осіб

Акції в центрі Києва, присвячені Дню добровольця, відбулися сьогодні без порушень правопорядку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства внутрішніх справ у Twitter.

Зазначається, що участь у масових заходах до Дня добровольця в Києві взяли майже 5000 осіб. Порушень правопорядку не було зафіксовано.

"Марш патріотів відбувся без порушень правопорядку. Публічну безпеку у центрі столиці забезпечували співробітники Нацполіції, військовослужбовці Нацгвардії та рятувальники ДСНС", - заявили в МВС.

Акції до Дня добровольця в Києві пройшли без порушень, - МВС

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні у Києві проходить марш з нагоди Дня добровольця. У зв'язку з проведення масових заходів у столиці, правоохоронці перейшли на посилений режим роботи. Учасники маршу пройшли від Михайлівської площі до Офісу президента.

Як писало РБК-Україна, сьогодні президент Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів з проханням створити Меморіал українських героїв для вшанування пам'яті загиблих під час війни на Донбасі. Також глава держави попросив уряд створити відомчу нагороду для добровольців.

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